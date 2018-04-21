Merve, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntü verdi

GEÇTİĞİMİZ eylül ayından Murat Dalkılıç'la evliliğini noktalayan Merve Boluğur, sevgilisi olduğu konuşulan gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi.

Popçu Murat Dalkılıç'la olan evliliğini geçtiğimiz eylülde boşanan Merve Boluğur'un büyük paniği! Önceki gün otomobilinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Boluğur tepkisiyle herkesi şaşırttı.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra yeni bir ilişkisi olmayan Merve Boluğur, hemen her yerde 'yeni sevgilim olursa elinden tutar karşınıza çıkarım' diyordu. Geçtiğimiz gün aracının içinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen oyuncu büyük bir panik yaşadı.

"SAKIN BAŞINI KALDIRMA"

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Boluğur arkadaşına "Gazeteciler var, sakın başını kaldırma" uyarısında bulundu. Merve Boluğur'un bu paniği "Acaba yanındaki yeni sevgilisi mi?" sorusunu akıllara getirdi.

MURAT VE HANDE AŞKLARINA DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü festival Coachella'ya birlikte katıldı ve aşklarını Instagram'dan paylaştı.