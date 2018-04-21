Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'ın başı yine dertte!
Twitter'ın başı yine dertte!
Dünya devi Apple'da büyük şok! Son 2 günde...
Dünya devi Apple'da büyük şok!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...

Merve, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntü verdi

Geçtiğimiz eylül ayından Murat Dalkılıç'la evliliğini noktalayan Merve Boluğur, sevgilisi olduğu konuşulan gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi

Merve, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntü verdi

Geçtiğimiz eylül ayından Murat Dalkılıç'la evliliğini noktalayan Merve Boluğur, sevgilisi olduğu konuşulan gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi

21 Nisan 2018 Cumartesi 13:38
Merve, yeni sevgilisiyle ilk kez görüntü verdi
banner404

GEÇTİĞİMİZ eylül ayından Murat Dalkılıç'la evliliğini noktalayan Merve Boluğur, sevgilisi olduğu konuşulan gizemli erkek arkadaşıyla görüntülendi.
Popçu Murat Dalkılıç'la olan evliliğini geçtiğimiz eylülde boşanan Merve Boluğur'un büyük paniği! Önceki gün otomobilinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Boluğur tepkisiyle herkesi şaşırttı.

BÜYÜK PANİK YAŞADI

Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra yeni bir ilişkisi olmayan Merve Boluğur, hemen her yerde 'yeni sevgilim olursa elinden tutar karşınıza çıkarım' diyordu. Geçtiğimiz gün aracının içinde bir erkek arkadaşıyla görüntülenen oyuncu büyük bir panik yaşadı.

"SAKIN BAŞINI KALDIRMA"

Fotoğraflarının çekildiğini fark eden Boluğur arkadaşına "Gazeteciler var, sakın başını kaldırma" uyarısında bulundu. Merve Boluğur'un bu paniği "Acaba yanındaki yeni sevgilisi mi?" sorusunu akıllara getirdi.

MURAT VE HANDE AŞKLARINA DOLU DİZGİN DEVAM EDİYOR

Öte yandan Merve Boluğur'dan boşanan Murat Dalkılıç, oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşıyor. Çift geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü festival Coachella'ya birlikte katıldı ve aşklarını Instagram'dan paylaştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Murat DalkılıçMerve BoluğurSevgili
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Metin'in Adriana itirafı Beyaz Show'a damga vurdu
Metin'in Adriana itirafı Beyaz Show'a damga vurdu
Murat Boz'dan ayrılık sonrası ilk açıklama
Murat Boz'dan ayrılık sonrası ilk açıklama
Esra Erol'un tepkisi sonrası Müge Anlı geri adım attı
Esra Erol'un tepkisi sonrası Müge Anlı geri adım attı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim