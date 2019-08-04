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Merve Özbey'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!

Genç şarkıcı Merve Özbey, son dönemde birçok konser verdi. Yoğun iş temposu sonrası ünlü şarkıcı kendini ödüllendirdi

MAGAZİN 04.08.2019, 16:12 04.08.2019, 16:13 Enes Subaşı
Merve Özbey'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!
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ŞARKICI, 10 bin 800 euro (67 bin TL) değerinde Bvlgari marka saat satın aldı. Sahne için şehir şehir dolaşan şarkıcı, tatil yapmayarak, hayranlarıyla buluşuyor. 

#Merve Özbey #Genç şarkıcı #Saat
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