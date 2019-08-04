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Merve Özbey'in saatinin fiyatı dudak uçuklattı!
Genç şarkıcı Merve Özbey, son dönemde birçok konser verdi. Yoğun iş temposu sonrası ünlü şarkıcı kendini ödüllendirdi
MAGAZİN 04.08.2019, 16:12 04.08.2019, 16:13 Enes Subaşı
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Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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