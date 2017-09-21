Merve Oflaz onlar için dövüşüyor

YAZ aylarında adrenalin yüklü uçurtma sörfünü deneyimleyen Merve Oflaz, tbt gününde o dönemde çekilmiş bir karesini paylaştı. Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Oflaz son olarak ekranların uzun soluklu dizilerinden olan Arka Sokaklar’a dahil olmuştu. Sörf yaparken çekilmiş fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Merve Oflaz’ın bacağındaki dövme ise dikkat çekti. İngilizce olarak ‘Ben hâlâ barış ve hayvanlar için dövüşüyorum’ yazan dövmesiyle objektiflere gülümseyen genç kadın böylelikle yaşama dair hedefleriyle ilgili de bir mesaj vermiş oldu.
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