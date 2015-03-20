merve gelin oldu

HAMZA ve Şükran Bülbül çiftinin oğulları Murat ile Mevlüt ve Azize Şahiner çiftinin kızları Merve dünyaevine girdi. Gül yaprakları altından düğünün yapılacağı salona ihtişamlı bir giriş yapan Merve ve Murat, alkışlar eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdi. Heyecanlı ve sempatik halleriyle dikkatlerden kaçmayan genç çift, orkestranın tempoyu arttırmasıyla pistte bir süre karşılıklı oynadı. Diğer çiftlerin de Merve ve Murat'a eşlik etmesiyle dolan pistte keyifli anlar yaşandı. Nikah memurunun salona gelmesiyle masalarına geçen Murat ve Merve, memurun 'İyi günde, kötü günde birbirinizi eş olarak görmeyi kabul ediyor musunuz?' sorusuna birbirlerinin gözlerini içine bakarak 'Evet' dedi. İmzaların atılmasının ardından evlilik cüzdanlarını ellerine alan genç çift, mutluluklarını yakınlarıyla paylaştı. Orkestranın anonsuyla yeniden piste çıkan ikili, oyun havaları eşliğinde çiftetelli oynadıktan sonra takı merasimine geçti. Konukların tebrik ve hediyelerini kabul eden Merve ve Murat Bülbül çifti, konuklarıyla hatıra fotoğrafları çektirmeyi atlamadı. Genç çift, geç saatlere kadar devam eden düğünden kalabalık konvoylar eşliğinde uğurlandı. Portakal ailesi, genç çifte ömürlük mutluluklar diler.



