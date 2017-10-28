Merve'den kötü haber! Doktorundan set yasağı geldi

GÜZEL oyuncu Merve Boluğur'un gün geçtikçe zayıflıyor olması hem hayranlarının hem de magazincilerin dikkatinden kaçmıyor.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Takvim'den Halil Çilingir'in özel haberine göre ekranların en güzel ve başarılı oyuncuları arasında yer alan Merve Boluğur'un neden yeni dizi projesinde yer almadığı ortaya çıktı.

43 KİLOYA DÜŞTÜ, DOKTORUNDAN YASAK GELDİ

Geçtiğimiz sezon rol aldığı dizisi 5 bölümde ekrana veda eden güzel oyuncu, bunun üzüntüsünü atlatamadan bu kez evliliğinde sorunlar yaşamaya başlamıştı. 2 yıllık eşi Murat Dalkılıç'tan boşanma öncesi ve sonrasındaki 3 ayda 8 kilo birden veren Merve Boluğur, 43 kiloya kadar düştü. 30 yaşındaki güzel oyuncu, her ne kadar sağlıklı olduğunu söylese de rutin kontroller için gittiği doktorları tarafından birtakım yasaklarla karşılaştı.

BİRÇOK FİRMA PEŞİNDE!

Hızlı kilo verdiği için uyku düzeni ve beslenmesine dikkat etmesi şart olan Merve Boluğur'u doktoru "Bir süre dizi ve film setlerinden uzak dur. Çekimlerin uzun saatler sürmesi ve o yoğun tempo, sağlığına zarar verebilir" diyerek uyardı. Yüzü ve fiziğinin güzelliğiyle mankenlere taş çıkartan güzel oyuncu da bunun üzerine bir süre modellik yapmaya karar verdi. Bu sayede boşandıktan sonra tek başına kurduğu hayatı da rahatça devam ettiren Merve Boluğur, kısa sürede birçok markanın da dikkatini çekti. Güzel oyuncu için Türkiye'de satış yapan birçok ünlü markanın reklam çekimleri için sıraya girdiği öğrenildi.