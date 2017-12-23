Merak edilen soru yanıt buldu! Hüsnü Çoban'ın oğlu öldü mü?

Ancak dün akşam ekrana gelen yeni bölümde yoğun bakımda tutulan Tekin, gözlerini açtı. Başta Hüsnü Çoban olmak üzere herkes Tekin'in uyanması ile büyük sevinç yaşadı.

Geçtiğimiz hafta ekrana gelen bölümde feci şekilde dayak yiyen Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin'in öleceği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Fragmanda mezarlık sahnesine yer verilmesi dedikoduları daha da güçlendirmişti.

TÜRK televizyon tarihinin en uzun soluklu dizi lerinden olan Arka Sokaklar 'ın dün akşam ekrana gelen 462. bölümünde Tekin'in ölüp ölmediği sorusu yanıt buldu.

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