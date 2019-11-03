Meltem Miraloğlu: Yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya taşındım
Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşip kendinden 48 yaş büyük biriyle evlenmişti. Evliliğin perde arkası hala merak edilirken Miraloğlu'nun bir takipçisinin sorusuna verdiği cevap adeta itiraf gibi oldu.
MAGAZİN 03.11.2019, 19:32
32 YAŞINDAKİ Meltem Miraloğlu, ABD'de Patrick isimli 80 yaşındaki bir adamla evlenerek herkesi şaşırtmıştı. Bu konuyla ilgili sessizliğini uzun süredir koruyan oyuncu, hiçbir iddiaya da cevap vermemişti.
Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Miraloğlu, bir hayranının sorusunu yanıtsız bırakamadı. Soru ve cevabı 2. Sayfa'nın Instagram hesabından paylaşıldı.
Gelen "Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?" sorusuna Miraloğlu, "Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla" cevabını verdi.
Türkiye'de iş gelmediğinden şikayetçi olan Miraloğlu, şu anda 80 yaşındaki eşiyle beraber tüp bebek tedavisi görüyor.
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