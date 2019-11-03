banner449

banner552

banner481

banner472

Meltem Miraloğlu: Yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya taşındım

Meltem Miraloğlu, ABD'ye yerleşip kendinden 48 yaş büyük biriyle evlenmişti. Evliliğin perde arkası hala merak edilirken Miraloğlu'nun bir takipçisinin sorusuna verdiği cevap adeta itiraf gibi oldu.

MAGAZİN 03.11.2019, 19:32
Meltem Miraloğlu: Yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya taşındım
banner404

32 YAŞINDAKİ Meltem Miraloğlu, ABD'de Patrick isimli 80 yaşındaki bir adamla evlenerek herkesi şaşırtmıştı. Bu konuyla ilgili sessizliğini uzun süredir koruyan oyuncu, hiçbir iddiaya da cevap vermemişti.

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan Miraloğlu, bir hayranının sorusunu yanıtsız bırakamadı. Soru ve cevabı 2. Sayfa'nın Instagram hesabından paylaşıldı.

Gelen "Gerçekten mutlu musun, neden kendine bu kötülüğü yaptın?" sorusuna Miraloğlu, "Türkiye'de yıllardır iş gelmediği için Amerika'ya geldim sevgi ve saygılarımla" cevabını verdi.

Türkiye'de iş gelmediğinden şikayetçi olan Miraloğlu, şu anda 80 yaşındaki eşiyle beraber tüp bebek tedavisi görüyor.

#Meltem #miraloğlu
Yorumlar (0)
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
Alanya Müftülüğü'nün 29 Ekim mesajı hakkında ne düşünüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 03 Kasım 2019
İmsak 05:56
Güneş 07:17
Öğle 12:46
İkindi 15:39
Akşam 18:05
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 9 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Konyaspor 10 13
10. Kasımpaşa 10 12
11. Göztepe 10 12
12. Gaziantep FK 9 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Akhisar Bld.Spor 10 17
4. Erzurum BB 10 17
5. Fatih Karagümrük 10 16
6. Balıkesirspor 9 16
7. Altay 10 15
8. Bursaspor 9 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 9 11
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Wolverhampton 11 13
12. West Ham 11 13
13. Tottenham 10 12
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 10 10
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Atletico Madrid 12 21
4. Sevilla 12 21
5. Granada 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 12 18
8. Athletic Bilbao 12 17
9. Levante 12 17
10. Real Valladolid 12 17
11. Valencia 12 17
12. Getafe 11 16
13. Osasuna 11 15
14. Real Betis 12 13
15. Eibar 11 12
16. Deportivo Alaves 11 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 11 5
banner440
banner545