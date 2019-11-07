Meltem'in çocuk sahibi olmak istediği 80'lik eşinin sırrı ortaya çıktı!
Amerika'ya yerleştikten sonra 80 yaşındaki Patrick ile evlenen ve çocuk sahibi olmak isteyen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşinin kısırlaştırma ameliyatı olduğu ortaya çıktı.
BİR döneme damga vuran Hayat Devam Ediyor dizisiyle adını duyuran oyuncu Meltem Miraloğlu, Amerika'ya yerleştikten sonra kendisini evlatlık edinen 80 yaşındaki Patrick ile evlendi. Verdiği kararla çok konuşulan ve çocuk sahibi olmak istediğini söyleyen Miraloğlu'nun eşi hakkında ilginç bir gerçek ortaya çıktı.
HIRSIZLIK OLAYINDAN DOLAYI AMERİKA'YA GİTTİ
Miraloğlu'nun evlendiğini ortaya çıkaran Onur Akay, bu sefer de TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım isimli programa telefonla bağlanarak ilginç açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan'a giden Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun Amerika'ya gitmeden önce Azerbaycan'a gittiğini ve orada yaşadıklarından dolayı Amerika'ya kaçtığını açıkladı. Miraloğlu ile Azerbaycan'da araştırma yaptığını dile getiren Akay, "Meltem aslında Amerika'ya gitmeden önce Azerbaycan'a gitmiş ve orada bir film galasına katılmış. Film galası sırasında da yanında bulunan şarkıcılarla çok büyük bir olay yaşamış. Yanında bulunanların etrafındaki kişilerin bana söylediği bir iddia var. Tabii çok şaşırdım. Bir hırsızlık olayından bahsettiler. Yani mecburiyetten kaçmış Amerika'ya Meltem. Bunu ben Amerika'dan da yakın çevrelerden öğrendim. Böyle bir olay iddia ediliyor Meltem'le ilgili" şeklinde konuştu.
"PATRICK KENDİNİ KISIRLAŞTIRMIŞ"
32 yaşındaki Meltem Miraloğlu, eşi Patrick'ten bebek sahibi olabilmek için tüp bebek tedavisine başlamıştı. Ancak Onur Akay çift hakkında ilginç bir iddia ortaya attı. Canlı yayında konuşan Akay, "Tüp bebek olayları çıktıktan sonra bende o eyalette bulunan tanıdığım kişilere sordum. Onlarda tüp bebek iddialarını duymuş ama araştırırken burada da çok önemli bir noktaya ulaştım ki; Patrick kendini kısırlaştırmış. Amerika'da belli bir yaştan sonra kendini kısırlaştırıyormuş yaşlı erkekler. Patrick'te kısırlaştırmış ve çocuk olma ihtimali yokmuş." dedi.
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