Melis Sütşurup'tan şok sözler! "Mustafa hakkında öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim"

SANDAL, verdiği röportajda 'Melis ile keyifli vakit geçirdik' dedi. Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütşurup ise Kanal D'deki '2. Sayfa'ya çok özel açıklamalarda bulundu.

"Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim."

"Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı. Ama bunlar aldatma ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz."

"Ama Mustafa’nın bugünkü röportajında 'Melis ile vakit geçirdik' cümlesini çok saygısızca buldum. Yazık! Bu vakti ne için harcadığını gerçekten merak ediyorum."