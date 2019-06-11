Melek Mosso, ‘Babayı alırsın’ dedi orta parmağı gösterdi

Şarkıcı Melek Mosso, Türkiye'de kadınların seslerini daha fazla çıkarması gerektiği üzerine yaptığı konuşmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Melek Mosso, ‘Babayı alırsın’ dedi orta parmağı gösterdi
banner404

SON yıllarda yaşadığımız coğrafya içerisinde kadına şiddet ve çocuk tecavüzü olayları bir hayli arttı. Hemen her gün küçük yaşta bir çocuğun öldürüldüğüne ya da bir kadının tacize uğradığına dair haberlere rastlıyoruz. Hukuk çerçevesinde de bu tarz pek çok olayın cezasız kalmasının ardından kadınlar isyan noktasına geldi. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaşananlarla ilgili çarpıcı yorumlarda bulunurken kadınların uğradığı bu adaletsizliğin bir an önce giderilmesini isteyenlerin sayısı bir hayli fazla…

ŞARKICI MELEK MOSSO SAHNEDEN SESLENDİ

Kadınların doğal haklarının gasp edilmesine sessiz kalmamaları gerektiğini söyleyen isimlerden biri de şarkıcı Melek Mosso oldu. Verdiği konserde yaptığı konuşma ile kadınların sorunlarına kendince dikkat çeken şarkıcı; “Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar! Aksini söyleyenlere ‘babayı alırsın' diyoruz” sözleri ve orta parmak hareketiyle gündem oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Dolu ve sel, Korkuteli’nde zarara yol açtı
Dolu ve sel, Korkuteli’nde zarara yol açtı
  1. ANTALYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479