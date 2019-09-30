Mehmet Ali Erbil’le aynı hastalığa yakalan kişi kim?

ALİ Eyüboğlu, bugün Milliyet’teki köşesinde Mehmet Ali Erbil’in canlı yayında verdiği bir anekdota dikkat çekti:

Mehmet Ali Erbil, 258 gün yattığı hastaneden taburcu olduktan sonra ilk canlı yayınına çıktı. Cuma günü Kanal D’de ‘Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa’ya çıkan Erbil’in, hastalığı süresinde yaşadıklarını anlatırken ağlaması kadar, yaptığı şu açıklama da beni etkiledi: “Kaçış Sendromu Türkiye’de iki kişide var, biri benim.”

82 milyon nüfusu olan Türkiye’de kaçış sendromu hastası iki kişiden biri olan Erbil’in bu nedenle yaşadıklarına tanık olduk, iyileşmesi için dua ettik.

Türkiye’de Erbil gibi Kaçış Sendromu’yla uğraşan diğer hastanın kim olduğunu biliyor muyuz?

Hayır.

Google’da sorguladım, ama bulamadım Erbil’le aynı rahatsızlığa yakalanan Türk’ün kim olduğunu... O hasta kim bilir neler yaşadı ama yakınlarından başka kimsenin haberi bile olmadı.