Mehmet Ali Erbil’den güzel haber
15 gün önce yeniden hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in sağlık durumu hakkında doktoru Jan Klod Kayuka bilgi verdi
MAGAZİN 17.11.2019, 11:36 17.11.2019, 11:42
KAYUKA, toplardamarında iki pıhtı oluşan ve ilaç tedavisi süren ünlü şovmen için şunları söyledi: “Mehmet Ali Bey’in tedavi süreci iyi. Baş ağrıları daha da hafifledi ve tedavisi devam ediyor. İnşallah haftaya hastaneden çıkabilir.” Erbil’in hafta başında operasyona alındığı iddia edilmiş ancak doktorları tarafından bu haber yalanlanmıştı.
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