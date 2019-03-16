Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili açıklama!

BAŞROLÜNDE Müge Boz, Jess Molho ve Nergis Kumbasar’ın rol aldığı, Erhan Baytimur yönetmenliğinde çekilen, 22 Mart’ta vizyona girecek olan 'Çat Kapı Aşk' isimli sinema filminin basın toplantısı, geçtiğimiz gün Beyoğlu’nda bir mekanda gerçekleştirildi. Nergis Kumbasar, eski eşi Mehmet Ali Erbil'in son durumuyla ilgili konuştu.

Nergis Kumbasar, beş aydır hastanede tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil hakkında, "Çok şükür gayet iyi. Uzun bir yoğun bakım süreci geçirdiği için toparlanma aşaması zaman alacaktır" şeklinde konuştu.Hastanede yaşananlardan da kısaca bahseden Kumbasar, "Mehmet Ali Erbil’in canı tantuni isteyince Yasmin (Erbil) hemen babasına tantuni getirtti" dedi.Ünlü oyuncu, 62 yaşındaki şovmenin en çok istediği şeyin ailesiyle beraber evinde zaman geçirmek olduğunu söyledi.