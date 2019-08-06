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Mehmet Ali Erbil'den müjdeli haber: Geri dönüyor!
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, Kurban Bayramı'nda sahnelere geri döneceğini müjdeledi.
MAGAZİN 06.08.2019, 12:00 Toygar Dim
GEÇEN yıl evinin banyosunda düşünce yaralanan ve hastaneye kaldırılan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, yıllardır savaştığı 'Kaçış Sendromu' da nüksedince 235 gün boyunca hastanede tedavi görmüştü. Geçen ay da hastaneden taburcu olan Erbil, dün kontrol için yeniden hastanedeydi.
Müjdeyi patlattı
Yaklaşık 15 dakika hastanede kalan şovmen, tekerlekli sandalye ile hastaneden çıkarken görüntülendi. Sevenlerine müjde veren Erbil, sahnelere geri döneceğini belirterek, "Bayramda Kıbrıs’ta sahneye çıkacağım. Sahneleri çok özledim." dedi. Daha sonra Mehmet Ali Erbil, yardımcılarının desteğiyle aracına bindi.
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