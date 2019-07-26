Mehmet Akif Alakurt'un Türk bayrağına hakaret içeren skandal paylaşımına soruşturma!

Oyuncu Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyada Türk bayrağına 'Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı' diye hakaret etti, savcılık soruşturma başlattı.

Mehmet Akif Alakurt'un Türk bayrağına hakaret içeren skandal paylaşımına soruşturma!
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SOSYAL medyadaki skandal açıklamaları nedeniyle 'lağım ağızlı' ve 'sapkın' gibi yorumlar alan Mehmet Akif Alakurt, bu kez de Türk bayrağına hakaret etmesiyle gündemde.

INSTAGRAM'DA PAYLAŞTI
Alakurt, Instagram'da Türk bayrağını paylaşıp 'Bu Rıfkı cumhuriyetinin bayrağı değil mi?' diye yazdı.

POLİSE İHBAR ETTİ
Bir takipçisi Alakurt'u polise ihbar etti. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, oyuncunun paylaşımını inceledi.

Hazırlanan raporda, Alakurt'un devletin egemenliğini alenen aşağıladığı ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Alakurt hakkında soruşturma başlattı.

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