Mehmet Akif Alakurt: 10 yaşından beri kızların üstündeyim

SILA ve Adanalı dizileriyle tanınan Alakurt sosyal medya hesabından bir kez daha kadınları hedef alan paylaşım yaptı. Alakurt, Instagram hesabından bir takipçisinin kendisine attığı mesajı paylaşarak "10 yaşından beri kızların üstündeyim arkadaşım ciğerlerini biliyorum" ifadelerini kullandı. Alakurt, daha önce de Türk kadınlarını 'çıkarcı' ve 'iki yüzlü' olarak nitelendirmiş, "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve hep ‘Ben de öyle düşünüyorum' diyen. Zamanla esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin" sözleriyle tüm tepkileri üzerine çekmişti.