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Mehmed için servet ödediler! Tam 4.5 milyon TL

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl dekorları için ödenen ücreti köşesinde yazdı

Mehmed için servet ödediler! Tam 4.5 milyon TL

Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu, Muhteşem Yüzyıl dekorları için ödenen ücreti köşesinde yazdı

26 Aralık 2017 Salı 11:38
Mehmed için servet ödediler! Tam 4.5 milyon TL
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MİLLİYET Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, Kanal D'de yayınlanancak olan Kenan İmirzalıoğlu'nun merakla beklenen dizisi Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinin seti için, Muhteşem Yüzyıl'ın dekorlarının alındığını yazdı.
 
‘MUHTEŞEM’İN PLATOLARINA ‘MEHMED’ İÇİN 4.5 MİLYON TL
 
Tarih kitapları, İstanbul’un fethinin 6 Nisan 1453’te başlayıp, 29 Mayıs 1453’te bittiğini yazar...
 
Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünü paylaştığı ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisi ise Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden daha uzun sürdü. Çünkü O3 Medya ve Kanal D yöneticileri, ilk bölüm için üç haftada çekilen 70 dakikalık bölümü izleyip, dizinin hayal ettikleri ‘Game Of Thrones’ ayarında bir iş olmadığını görünce, her şey sil baştan oldu. Yönetmen Altan Dönmez gitti, yerine Cevdet Mercan geldi. Kanal ve yapımcının kendisinden dünya standartlarında bir iş beklediği Mercan, yeni bir sanat ekibiyle işe başladı.
 
Senaryoda revizyon
 
Sanat ekibi, Macarlar’ın yaptığı dekorları, dikilen kostümleri, yönetmen de bazı oyuncuların  performansını beğenmedi. Kenan İmirzalıoğlu’nun merakla beklenen dizisinde Gürkan Uygun(Mehmed’in arkadaşı), Selin Demiratar (Hatice), Seda Bakan (Çiçek Hatun) ve Çetin Tekindor kaldı, Metin Akpınar, Altan Erkekli ve Avni Yalçın kadrodan çıkarıldı.
 
Akpınar’ın yerine diziye katılacak oyuncu bulununcaya kadar - ilk beş bölüm-  ‘Akşemsettin’in sahneleri senaryodan çıkarıldı. Erkekli ve Yalçın’ın yerine diziye dahil olacak oyuncu ise birkaç güne kadar belirlenecek.
 
Yeni yılda ekranda
 
Kanal D, diziyi 2018 prototipine ocak veya şubat  diye koyduğu için zamana karşı yarışan O3 Medya, projeye yeni dekorlar yapmak yerine, ‘muhteşem’ bir formül buldu. Yapım şirketi, ‘Muhteşem Yüzyıl’ın çekildiği Arnavutköy’deki dekorları satın aldı.
 
O3 Medya, ‘Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı’ya 4.5 milyon TL ödeyip, dekorları aldı ve arazinin sahibi şirketle de kira sözleşmesi yaptı.
 
‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’nin çekimleri, Maltepe Üniversitesi’nden kiralanan 40 dönümlük araziye kurulan çadırlar ve ‘Muhteşem Yüzyıl’ın Arnavutköy’deki platolarında yapılıyor şimdi...

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Anahtar Kelimeler:
Ali EyüboğluMuhteşem Yüzyıl
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