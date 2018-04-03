Megastar, Frankfurt'u salladı

Megastar , 'Yolla' şarkısıyla sahneye çıktığı konserde, son albümü '10'da yer alan “Beni Çok Sev”, “Bal Küpü”, “Her Şey Fani” gibi şarkılarının yanı sıra “Kuzu Kuzu”, “Dudu”, “Adımı Kalbine Yaz” gibi efsaneleşen şarkılarını da seslendirdi.

TARKAN , Şahmeran Entertainment organizasyonuyla ve SM Production katkılarıyla gerçekleşen 'fizy Tarkan Konserleri' turnesinin üçüncü durağıNnda 7 yıl aranın ardından çıkardığı, '10' albümündeki şarkıların yanı sıra 7’den 70’e dillerden düşmeyen şarkılarını da sevenleriyle birlikte söyledi.

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