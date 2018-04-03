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Megastar, Frankfurt'u salladı

Tarkan, 'fizy Tarkan Konserleri' turnesinin üçüncü konserini Frankfurt Jahrhunderthalle’de gerçekleştirdi. Tüm biletleri tükenen konserde Megastar, enerjisi ve sahne şovuyla binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşattı

Megastar, Frankfurt'u salladı

Tarkan, 'fizy Tarkan Konserleri' turnesinin üçüncü konserini Frankfurt Jahrhunderthalle’de gerçekleştirdi. Tüm biletleri tükenen konserde Megastar, enerjisi ve sahne şovuyla binlerce sevenine unutulmaz bir akşam yaşattı

03 Nisan 2018 Salı 09:23
Megastar, Frankfurt'u salladı
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TARKAN, Şahmeran Entertainment organizasyonuyla ve SM Production katkılarıyla gerçekleşen 'fizy Tarkan Konserleri' turnesinin üçüncü durağıNnda 7 yıl aranın ardından çıkardığı, '10' albümündeki şarkıların yanı sıra 7’den 70’e dillerden düşmeyen şarkılarını da sevenleriyle birlikte söyledi.

Megastar, 'Yolla' şarkısıyla sahneye çıktığı konserde, son albümü '10'da yer alan “Beni Çok Sev”, “Bal Küpü”, “Her Şey Fani” gibi şarkılarının yanı sıra “Kuzu Kuzu”, “Dudu”, “Adımı Kalbine Yaz” gibi efsaneleşen şarkılarını da seslendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
MegastarTarkanFrankfurt
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