Medine'de sürpriz karşılaşma

BİR izdivaç programında Berke Kentli ile evlenen Caner Toygar eski mutlu günlerine geri döndü. Eşi evi terk ettikten sonra büyük bir psikolojik çöküntü yaşayan hata 'intihar' etmeyi düşünen Caner eşiyle birlikte mutlu günlerine geri döndü.Kısa süreli ayrılığın ardından barışan çift soluğu Medine'de aldı. Eşi Berke ile kutsal topraklara giden Toygar, dini görevlerini yerine getirdi.

MEDİNE'DE SÜRPRİZ KARŞILAŞMA

Birkaç gün kutsal topraklarda kalan Berke ve Caner Toygar, Medine'de eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'le karşılaştı. Sürpriz tesadüfü sevenleriyle paylaşan Caner bu fotoğrafın altına 'Yaşar Alptekin'le Medine'de karşılaştık güzel bir tesadüf mesajını yazdı.