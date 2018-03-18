Mayoyla sahneye çıkan Hadise, dekoltenin sınırlarını zorladı

HADİSE, Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdiği konserde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Cesur bir seçim yapan Hadise, konsere mayoyla çıktı.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Mayoyla sahneye çıkan Hadise, ateşli danslarını yapmayı da ihmal etmedi. Hadise'nin şovu büyük beğeni topladı.
HADİSE'DEN 'SIFIR DEKOLTELİ' KLİP
Hadise'nin Fransız model Aurelien Muller'in rol aldığı Sıfır Tolerans şarkısının klibi müstehcen bulunduğu gerekçesi RTÜK'ten ceza almıştı. Hadise, yeni klibinde montla kamera karşısına geçmişti.
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