Mayosunun azizliğine uğradı!

NİCOLE Williams, E! Kanalında yayınlanan 'Wags' adlı reality show ile adından söz ettirmeyi başardı. Seksi model, her sene sahilde verdiği bikinili pozlarla da gündemde.

Geçtiğimiz gün Malibu’da bir plajda pembe tek parça mayosu ile görüntülenen Williams, her ne kadar sahilin tozunu attırsa da, mayosunun azizliğine uğramaktan kurtulamadı.

Nitekim markanın yeni sezon koleksiyonunda yer alan mayo her yerden potluk yapmıştı. Williams'ın giydiği mayo, koltuk altında ve sırt bölgesinde üzerine oturmayan bir görüntü verdi.