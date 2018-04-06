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'Maymun gibi durdum'

Diva Bülent Ersoy, tedavi gördüğü hastaneye tekrar geldi. Sabah saatlerinde taburcu olan sanatçı, solunum şikayetiyle soluğu tekrar hastanede aldı

'Maymun gibi durdum'

Diva Bülent Ersoy, tedavi gördüğü hastaneye tekrar geldi. Sabah saatlerinde taburcu olan sanatçı, solunum şikayetiyle soluğu tekrar hastanede aldı

06 Nisan 2018 Cuma 09:35
'Maymun gibi durdum'
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GAZETECİLERİN ricasını kırmayarak  ayak üstü soruları yanıtlayan Bülent Ersoy, "Sizleri kırmamak adına biraz konuşayım, Allah'a şükür iyiyim. Ancak tedavinin A'dan Z'ye kadar bitmesi adına yine geldim" dedi.

Annesinin evde olmasından dolayı hastanede pek kalmak istemediğini belirten sanatçı, "Evde bir hemşire olsa diye düşündüm, ancak doktor bey solunum için hava falan vereceklerini söyledi" şeklinde konuştu.

Bugün program çektiğini belirten Diva, "Bugün çok zorlandım program esnasında, yalan söylemek istemiyorum. Son anlara doğru maymun gibi durdum, 'ne zaman bitecek' dedim. Bendeki bu meslek aşkı bitmez, 4,5 saat program yaptık ve iki dizi ediyor" diyerek hastaneye girdi.

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Anahtar Kelimeler:
DivaBülent Ersoy
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