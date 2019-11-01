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MasterChef'te kim elendi? Gözyaşlarını tutamadı...

MasterChef Türkiye yarışmasının 40. bölümünde eleme heyecanı yaşandı

MAGAZİN 01.11.2019, 09:18
MasterChef'te kim elendi? Gözyaşlarını tutamadı...
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MasterChef'te bu hafta bir ilk yaşandı ve 6 yarışmacı eleme adayı oldu. Elemeye kalan Suna, Murat, Eda, Alican, Rıfat ve Ekin, analı kızlı yemeğini yapmak için yarıştı. 
 
TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 40. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta bir ilk yaşandı. İki yarışmacının jürinin cezasıyla eleme kaldığı MasterChef'te 6 yarışmacı eleme oyununda mücadele etti. Yarışmacılar Somer Şef'in istediği analı kızlı yemeğini yaparak yarıştı. Eleme sonrasında ise hem giden yarışmacı hem de jüri üyeleri duygusal anlar yaşadı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef'te takım oyununda şefleri istediği kurabiyeleri zamanında yetiştiremeyen Ekin ve Alican'a ceza verilmiş ve dokunulmazlık oyunu oynamadan eleme adayları yapılmışlardı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan Batuhan bu hafta bireysel dokunulmazlığı kazanarak Suna'yı eleme adayı gösterdi. Takım oylamasında ise elemeye giden isim Murat oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda ise kişisel dokunulmazlığı kazanan Cemre, eleme adayı olarak Rıfat'ı seçti. Mavi takımdaki oylamada ise Eda'nın adı yazıldı. Böylece MasterChef'te bu hafta ceza alan Ekin ve Alican'la birlikte, Suna, Murat, Rıfat ve Eda elemeye kalan isimler oldu.
MASTERCHEF'TEN KİM ELENDİ?
MasterChef eleme oyununda jüri üyeleri en iyi tabak olarak Alican'ın yemeğini seçti. Böylece elemeden ilk kurtulan isim Alican oldu. Elenmekten kurtulan ikinci isim ise Suna olarak açıklandı. Hasta haliyle yarışan Suna, elenmekten kurtulunca duygulandı. Gecenin en iyi üçüncü yemeğini yapıp Masterchef'te kalmayı garantileyen isim Eda oldu. Potadan 4. olarak Ekin kurtulmayı başardı. Böylece son ikiye Murat ve Rıfat kaldı. Kendi aralarında görüşen jüri üyeleri, Rıfat'ın daha iyi yemek yaptığına karar verdi ve Murat'ın elendiğini açıkladı.
MEHMET ŞEF'TEN DUYGUSAL KONUŞMA
Yarışmadan bu hafta elenen isim olan Murat ise duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Şef, elenen isme duygusal bir konuşma yaptı. Mehmet Şef, "Seninle ilk karşılaştığım anı hatırladım. En çok etkilendiğim şey sende, mert oluşun. Bireysel oyunlarda varlık gösteremedin ama takım oyunlarında sırtlayıcı bir adam oldun. MasterChef'te duruşun ve davranışlarınla akıllarda kalan bir adam oldun. İnsanlar duruşları ve ahlaklarıyla akıllarda kalır. Sen MasterChef'te benim unutamayacağım isimlerden biri oldun. Senden iyi bir şef çıkacağına eminim" ifadelerini kullandı. Şef Danilo ise, "Sen çok özel birisin. Seni özleyeceğiz" dedi.
 

#MasterChef #türkiye
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