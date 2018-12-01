MasterChef Murat canlı yayında kendini kesti!

Murat Özdemir, Instagram'dan yaptığı canlı yayında meyve bıçağıyla kolunu ve parmaklarını kesti

MasterChef Murat canlı yayında kendini kesti!
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TV8'de ekranlara gelen MasterChef isimli yarışmada bir anda büyük bir üne kavuşan Murat, yarışmadan diskalifiye edildikten sonra yaptığı hareketlerle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyordu.
 
Ancak Özdemir'in son yaptığı sosyal medya kullanıcılarını bir hayli korkuttu. Instagram üzerinden bir canlı yayın açan Murat, bir anda yanındaki meyve bıçağını alarak parmaklarını ve kolunu kesmeye başladı. Olanlara canlı yayında şahit olan sosyal medya kullanıcıları yaptığı yorumlarda Murat'ı bu davranışından vazgeçirmeye çalışsa da başarılı olamadı.
Sosyal medyada ünlenen isim son zamanlardaki hareketleri nedeniyle 2 kez gözaltına alınmıştı.
 

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