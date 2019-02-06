MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu: İhaneti gözümle gördüm

MASTERCHEF yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun program editörü ile aşk yaşadığı bu nedenle de 18 yıllık evliliği bitirme kararı aldığı iddia edilmişti.

Somer Sivrioğlu'nun eşi Aslı Sivrioğlu 'ihaneti gözümle gördüm' dedi ve '2. Sayfa'ya yazılı bir açıklama yaptı:

''Arkadaşlarımın restoranda görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi. Son aylarda yaşadığım üzüntü bu hafta katbekat arttı. Duygusal bir zaman geçiriyorum. 2 evladım ve ailem bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce boşanma işlemimiz gerçekleşir ve her gün içinde bulunduğum bu durum sona erer."

EDİTÖR KADIN DA BOŞANIYOR

Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı iddia edilen editör kadının da evli olduğu ortaya çıktı. Editör kadının eşi, yaptığı açıklamada geçen yılın son aylarında ihaneti öğrenerek boşanma davası açtığını söyledi.