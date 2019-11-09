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MasterChef Cemre hakkında flaş iddia

TV8 ekranlarında yayınlanan 'MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından Cemre Uyanık'ın, yarışmadan diskalifiye edildiği iddiası sosyal medyada gündem oldu.

MAGAZİN 09.11.2019, 20:52
MasterChef Cemre hakkında flaş iddia
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'MASTERCHEF Türkiye'nin favori yarışmacılarından Cemre Uyanık, sevenlerini endişelendiren bir haberle gündeme geldi.

Instagram hesabından programın orijinal hesabıyla karşılıklı olarak takipleşmeyi bırakan Cemre'nin, yarışmadan ayrıldığı iddia edildi.

Sosyal medya hesabından programı takipten çıkan Cemre'nin, yarışmayla ilgili bütün fotoğraflarını da silmesi dikkat çekti.

Cemre'nin, Instagram biyografisinde yazan 'MasterChef' yazısını da kaldırması, sevilen ismin yarışmadan diskalifiye olduğu söylentilerini artırdı.

Yarışmayla ilgili tüm gönderilerini silmesinin ardından Amerika'da olduğuna dair paylaşımlar yapan Cemre Uyanık'ın takipçilerinin kafasında soru işaretleri oluşmaya başlarken, 27 yaşındaki isim sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

'Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor'
Paylaşımında "Elenme falan yok, gençler sakin. Masterchef’ten ibaret değilim. Bundan sonra da bazı şeyler dışında ilgili paylaşım yapmayacağım. Bu ara biraz işime yoğunlaşmam gerekiyor" diyen yarışmacı, bu paylaşımı kısa bir süre içerisinde kaldırdı.

Çekimlerinin iki hafta önceden yapıldığı programda, Cemre'nin, önümüzdeki bölümlerde olup olmayacağı ise merak konusu oldu.

#cemre #uyanık #İnstagram #sosyal #medya
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