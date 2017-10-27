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Maradona ve Ronaldo’nun aklını başından alan güzel

FIFA en iyiler ödül töreninde Diego Armando Maradona ile Ronaldo Nazario'nun sunucu Layla Anna Lee'ye bakışları sosyal medyada oldu

Maradona ve Ronaldo’nun aklını başından alan güzel

FIFA en iyiler ödül töreninde Diego Armando Maradona ile Ronaldo Nazario'nun sunucu Layla Anna Lee'ye bakışları sosyal medyada oldu

27 Ekim 2017 Cuma 13:38
Maradona ve Ronaldo’nun aklını başından alan güzel
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FIFA en iyiler ödül töreninde Diego Armando Maradona ile Ronaldo Nazario'nun sunucu Layla Anna Lee'ye bakışları sosyal medyada oldu.

Kısa zamanda viral olan videoda sadece Maradona ve Ronaldo'nun değil neredeyse bütün izleyicilerin güzel spikere hayranlıkla bakışı dikkat çekti.


 

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