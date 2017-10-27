Maradona ve Ronaldo’nun aklını başından alan güzel

FIFA en iyiler ödül töreninde Diego Armando Maradona ile Ronaldo Nazario'nun sunucu Layla Anna Lee'ye bakışları sosyal medyada oldu.
Kısa zamanda viral olan videoda sadece Maradona ve Ronaldo'nun değil neredeyse bütün izleyicilerin güzel spikere hayranlıkla bakışı dikkat çekti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.