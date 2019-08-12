Mansur Ark kıyafetleriyle denize atladı

Maalesef' şarkısıyla hayranlarını selamlayan Mansur Ark nostalji rüzgarları estirdi. 90'lar konseptli konserinde başarılı şarkıcıya kendisini dinlemeye gelen hayranları eşlik etti. Performansı bittikten sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Mansur Ark, izleyicilerden tam not aldı.

Konser sonrasında bunaltıcı sıcağa dayanamayan Mansur Ark, kıyafetleri ile birlikte otelin iskelesinden denize atladı.

Kartal işareti yaparak denize atlayan Ark'ın atlayışı ise herkesi şaşırttı. Sahne performansının yanı sıra plajda da dikkatleri üzerine çeken şarkıcı gözlükleriyle sahilin de starı oldu.