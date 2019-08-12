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Son Dakika

Mansur Ark kıyafetleriyle denize atladı

Mansur Ark, önceki gün Bodrum'da bir otelde sahne aldı. Sahne biter bitmez sıcaktan bunalan şarkıcı kıyafetleriyle denize atladı.

MAGAZİN 12.08.2019, 16:24 Enes Subaşı
Mansur Ark kıyafetleriyle denize atladı
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Maalesef' şarkısıyla hayranlarını selamlayan Mansur Ark nostalji rüzgarları estirdi. 90'lar konseptli konserinde başarılı şarkıcıya kendisini dinlemeye gelen hayranları eşlik etti. Performansı bittikten sonra hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Mansur Ark, izleyicilerden tam not aldı.

 

Konser sonrasında bunaltıcı sıcağa dayanamayan Mansur Ark, kıyafetleri ile birlikte otelin iskelesinden denize atladı.

 

Kartal işareti yaparak denize atlayan Ark'ın atlayışı ise herkesi şaşırttı. Sahne performansının yanı sıra plajda da dikkatleri üzerine çeken şarkıcı gözlükleriyle sahilin de starı oldu.

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