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Mandalinacı, köşeyi dönecek! Haberi alınca Beyaz'a sarıldı

Türkiye'nin en büyük müzik yapımcılarından olan Polat Yağcı 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısını kendine has yorumlayan Mandalinacı Veysel Mutlu'ya albüm yapacak

Mandalinacı, köşeyi dönecek! Haberi alınca Beyaz'a sarıldı

Türkiye'nin en büyük müzik yapımcılarından olan Polat Yağcı 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısını kendine has yorumlayan Mandalinacı Veysel Mutlu'ya albüm yapacak

30 Aralık 2017 Cumartesi 16:06
Mandalinacı, köşeyi dönecek! Haberi alınca Beyaz'a sarıldı
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SOSYAL medyada ünlenen fenomen mandalinacı Veysel Mutlu, Beyaz Show'a konuk olmuş ve 'Vay Delikanlı Gönlüm' şarkısını söyleyerek tüm stüdyoda büyük beğeni toplamıştı.

ALBÜMÜ OLACAK

Veysel Mutlu'yu programa yeniden çağıran Beyazıt Öztürk, Türkiye'nin en büyük müzik yapımcılarından olan Polat Yağcı'nın kendisine bir albüm yapmak istediğini söyledi.

BEYAZ'IN BOYNUNA SARILDI

Haberi duyan Veysel, mutluluktan Beyazıt Öztürk'ün boynuna sarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Polat YağcıVay Delikanlı GönlümMandalinVeysel Mutlu
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