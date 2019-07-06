Manço ailesinden Antalya'da doğum günü buluşması

TÜRKİYE'de rock müziğin öncülerinden ​1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço'nun Belçika'da oturan ağabeyi Savaş Manço, kızı Atlantik Barış Gülpembe Manço'nun 18'inci doğum günü partisinde Antalya'da dostlarıyla bir araya geldi. Savaş Manço, oğlu Ural Manço, kızı Himalaya Manço ve eşi Ebru Manço'nun yanı sıra unutulmaz sanatçı Barış Manço'nun oğlu Batıkan Manço'nun da katıldığı partide renkli görüntüler yaşandı. Beş yıldızlı otelin salonunda yapılan partide Barış Manço'nun unutulmaz şarkıları çalındı. Davetliler, bilinen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Manço ailesine Antalya'nın tanınmış iş insanları Güldal Siğinç ile Alaaddin Özuzun eşlik etti. Organizasyonu gerçekleştiren Güldal Siğinç, Manço ailesiyle bir akşam geçirmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Kutlamanın yaz tatili sürprizi olduğunu belirten doğum günü sahibi Atlantik Barış Gülpembe Manço, "18 yaşına giriyorum. Ailem yanımda. Benimle birlikte oldukları için çok mutluyum" dedi.



