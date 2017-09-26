Mali, önce Gülben'e gönderme yaptı, sonra medyaya patladı

MEHMET Ali Erbil'in 27 yaşındaki sevgilisi Nevin'i hamile bırakması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şovmen, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına çıkıp isyan etti.
GÜLBEN ERGEN'E GÖNDERME YAPTI
Mali hakkında çıkan haberlerin her yerde verilmesine isyan ederken, Gülben Ergen'in evli iş adamı ile ilişki yaşamasını medyanın görmemesini kasdeterek "Başka mevzular varken beni manşete taşıdılar." dedi.
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