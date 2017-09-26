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Mali, önce Gülben'e gönderme yaptı, sonra medyaya patladı

Genç sevgilisini hamile bırakıp daha sonra çocuğu aldırtan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında "Başka mevzular varken beni manşete taşıdılar." diyerek Gülben Ergen'e gönderme yaptı

Mali, önce Gülben'e gönderme yaptı, sonra medyaya patladı

Genç sevgilisini hamile bırakıp daha sonra çocuğu aldırtan Mehmet Ali Erbil, canlı yayında "Başka mevzular varken beni manşete taşıdılar." diyerek Gülben Ergen'e gönderme yaptı

26 Eylül 2017 Salı 13:47
Mali, önce Gülben'e gönderme yaptı, sonra medyaya patladı
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MEHMET Ali Erbil'in 27 yaşındaki sevgilisi Nevin'i hamile bırakması gündeme bomba gibi düşmüştü. Ünlü şovmen, Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına çıkıp isyan etti.

GÜLBEN ERGEN'E GÖNDERME YAPTI

Mali hakkında çıkan haberlerin her yerde verilmesine isyan ederken, Gülben Ergen'in evli iş adamı ile ilişki yaşamasını medyanın görmemesini kasdeterek "Başka mevzular varken beni manşete taşıdılar." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MaliGülben Ergen
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