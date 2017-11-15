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Mali'nin kızı çıplak telefon görüşmesini sosyal medyadan paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, soyunup arkadaşıyla çıplak halde telefonda görüştü. Görüşme esnasında ekran alıntısı yapıp sosyal medyada paylaştı

Mali'nin kızı çıplak telefon görüşmesini sosyal medyadan paylaştı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasemin Erbil, soyunup arkadaşıyla çıplak halde telefonda görüştü. Görüşme esnasında ekran alıntısı yapıp sosyal medyada paylaştı

15 Kasım 2017 Çarşamba 09:18
Mali'nin kızı çıplak telefon görüşmesini sosyal medyadan paylaştı
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ŞOVMEN Mehmet Ali Erbil'in kızı  Yasmin Erbil, soyunup çıplak halde arkadaşıyla telefonda görüşme yaptı.

Erbil, görüşme esanasında telefonunun ekran görüntüsünü dondurdu ve story'den takipçileriyle paylaştı.

SAÇLARIYLA GÖĞSÜNÜ ÖRTTÜ

Paylaşımında yüzünün bir kısmını kapatan  Erbil'in göğsünü de saçlarıyla örttüğü görüldü.

İşte  Yasmin Erbil'in paylaşımı:

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Erbil
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