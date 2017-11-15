Mali'nin kızı çıplak telefon görüşmesini sosyal medyadan paylaştı

ŞOVMEN Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, soyunup çıplak halde arkadaşıyla telefonda görüşme yaptı.
Erbil, görüşme esanasında telefonunun ekran görüntüsünü dondurdu ve story'den takipçileriyle paylaştı.
SAÇLARIYLA GÖĞSÜNÜ ÖRTTÜ
Paylaşımında yüzünün bir kısmını kapatan Erbil'in göğsünü de saçlarıyla örttüğü görüldü.
İşte Yasmin Erbil'in paylaşımı:
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.