MALİ, dur durak bilmiyor! Kadınlar çığlık çığlığa kaldı

MEHMET Ali Erbil, önceki gün 2 kadınla birlikte bir mekandaydı. Mekândan koşar adım çıkan ünlü şovmen, gazetecilere "Mehmet Ali ben değilim, arkamdan gelenler" dedi.

KADINLARI ALMADAN KAÇTI

HT Magazin'de yer alan habere göre, Erbil, basından kaçmak için mekânda vakit geçirdiği kadınları aracına almadan gözden kayboldu.

ÇIĞLIK ATIP GAZETECİLERE BAĞIRDILAR

Yol ortasında kalan kadınlar yüzlerini kapatıp çığlık atarken, aralarından biri gazetecilere "Ne var, ne çekiyorsunuz?" diye bağırdı.