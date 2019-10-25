Mali aylar sonra geri döndü! İşte oynayacağı film
Kaçış Sendromu rahatsızlığından dolayı 235 gün yoğun bakımda yatan Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından aylar sonra setlere geri döndüğünü duyurdu.
MAGAZİN 25.10.2019, 16:34
EVİNİN banyosunda düşen ve sakatlanarak hastaneye kaldırılan komedyen Mehmet Ali Erbil, Kaçış Sendromunun nüksetmesiyle 235 gün yoğun bakımda kaldı. Şimdilerde yürümekte güçlük çeken Mali, özlediği setlere geri döndü.
MALİ SETLERE GERİ DÖNDÜ
Geçtiğimiz günlerde zayıflamış görüntüsüyle hayranlarını korkutan Mehmet Ali Erbil'den sevindiren haber geldi. Haftalar önce katıldığı 2. Sayfa programında setlere geri döneceğinin müjdesini veren Erbil, Hababam Sınıfı filminin kadrosuna dahil oldu. Abisi ve yakın arkadaşlarıyla kamera karşısına geçen Erbil, bu anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Mehmet Ali Erbil'in keyifli halleri ise sevenlerini mutlu etti.
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