Makyajsız yakalanan Kerimcan Durmaz'ın zor anları!

YENİ yıl için sahne aldığı Almanya’dan dönen Kerimcan Durmaz, havaalanı çıkışında görüntülendi. Makyajı olmadığı için panikleyen Durmaz önce kameramanlara "çekmeyin" dedi, ardından da gözlüğünü gözüne takarak poz verdi.
TEPKİLERİ UMURSAMADI
Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacağı için organizatör Murat Yıldırım tarafından eleştirilmişti. Öte yandan Bostancı’da konser verecek olan usta sanatçı Muazzez Abacı da Kerimcan’ın sahne alacağını duyunca tepki göstererek Bostancı’daki sahnesini iptal etmişti.
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