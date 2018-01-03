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Makyajsız yakalanan Kerimcan Durmaz'ın zor anları!

Sosyal Medya fenomeni aynı zamanda DJ olan Kerimcan Durmaz, yeni yıl için gittiği Almanya dönüşü makyajsız yakalandı. Hazırlıksız olduğunu söyleyen Kerimcan hızlıca gözlüğünü taktı ve "makyajsız çekmeyin" dedi

Makyajsız yakalanan Kerimcan Durmaz'ın zor anları!

Sosyal Medya fenomeni aynı zamanda DJ olan Kerimcan Durmaz, yeni yıl için gittiği Almanya dönüşü makyajsız yakalandı. Hazırlıksız olduğunu söyleyen Kerimcan hızlıca gözlüğünü taktı ve "makyajsız çekmeyin" dedi

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:53
Makyajsız yakalanan Kerimcan Durmaz'ın zor anları!
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YENİ yıl için sahne aldığı Almanya’dan dönen Kerimcan Durmaz, havaalanı çıkışında görüntülendi. Makyajı olmadığı için panikleyen Durmaz önce kameramanlara "çekmeyin" dedi, ardından da gözlüğünü gözüne takarak poz verdi.
TEPKİLERİ UMURSAMADI
Geçtiğimiz günlerde Kerimcan Durmaz, Bostancı Gösteri Merkezi’nde sahne alacağı için organizatör Murat Yıldırım tarafından eleştirilmişti. Öte yandan Bostancı’da konser verecek olan usta sanatçı Muazzez Abacı da Kerimcan’ın sahne alacağını duyunca tepki göstererek Bostancı’daki sahnesini iptal etmişti.

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