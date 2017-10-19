Makyajsız şekilde yayını basıp aldatıldığını itiraf etti

BEYAZ TV ekranlarında yayınlanan 'Hayatta Her Şey Var' programında makyajsız bir şekilde stüdyoya gelen Bircan İpek, yaptığı açıklamalarla herkesi şaşkına çevirdi.
"BEN ALDATILDIĞIMI KABUL EDİYORUM"
'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Bircan İpek, aldatma konusunun masaya yatırıldığı programa "Kadınlar yüzde 90 aldatılıyor. Ben aldatıldığımı kabul ediyorum. Aldatıldığımı kabul etmezsem tipik bir Türk kadını olacağım" itirafıyla damga vurdu.
"EĞER ALDATILDIĞIMIZI KABUL ETMEZSEK..."
Her kadının aldatıldığını kabul etmesi gerektiğine vurgu yapan İpek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer biz aldatıldığımızı kabul etmezsek erkekler bizi ömrümüzün sonuna kadar gözümüzün içine baka baka aldatacaklar."
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