Makyajsız fotoğrafını paylaşan Kadırgalı, gerçek yaşını ortaya çıkardı

55 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı. Seda'nın paylaşımını görenler "Büyük cesaret" demeden edemedi.
MAKYAJLA GENÇ KIZ GİBİ
Programa çıkarken yoğun makyaj yaparak adeta genç kız gibi olan Seda Sayan, makyajsız halini paylaştı. Seda'nın makyajısz halini görenler, "Gerçek yaşı ortaya çıkmış." demeden edemedi.
İşte Seda Sayan'ın makyajsız hali:
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