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Makyajsız fotoğrafını paylaşan Kadırgalı, gerçek yaşını ortaya çıkardı

Show TV'de kendi ismiyle program yapan Seda Sayan, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı. Seda'yı görenler "Büyük cesaret göstermiş." dedi

Makyajsız fotoğrafını paylaşan Kadırgalı, gerçek yaşını ortaya çıkardı

Show TV'de kendi ismiyle program yapan Seda Sayan, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı. Seda'yı görenler "Büyük cesaret göstermiş." dedi

25 Mart 2018 Pazar 16:42
Makyajsız fotoğrafını paylaşan Kadırgalı, gerçek yaşını ortaya çıkardı
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55 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, Instagram'dan makyajsız fotoğrafını paylaştı. Seda'nın paylaşımını görenler "Büyük cesaret" demeden edemedi.

MAKYAJLA GENÇ KIZ GİBİ

Programa çıkarken yoğun makyaj yaparak adeta genç kız gibi olan Seda Sayan, makyajsız halini paylaştı. Seda'nın makyajısz halini görenler, "Gerçek yaşı ortaya çıkmış." demeden edemedi.

İşte Seda Sayan'ın makyajsız hali:

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Show TVSeda Sayanİnstagram
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