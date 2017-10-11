Makinelere bağlı olarak yaşayan Kenan Işık'tan haber var

1 EKİM Kenan Işık'ın doğum günüydü. 2014 Mart'ındaki o talihsiz kazadan bu yana hayatını 'sessiz' sürdüren usta oyuncu bu ayın ilk günü 70 yaşına girdi.

Konuyla ilgili Milliyet'te bir yaz kaleme alan Ümit Buget, Kim Milyoner Olmak İster ekibine çağrıda bulunarak "Hazırlanacak özel bir klip ya da onun geçmişteki sorularından oluşturulacak bir kolajla, ATV'nin sevilen dizi oyuncularının yarışacağı bir özel bölüm çekilebilir. Böylece Kenan Işık'ın tekrar ekranda olması sağlanabilir. Ne kadar da güzel olur. Kazanılacak ödül de yarışmayla özdeşleşmiş usta sunucu adına anlamlı bir adrese bağışlanabilir" ifadelerine yer verdi.

İşte Buget'in Kenan Işık'la ilgili yazısı;

2014 Mart'ındaki o talihsiz kazadan bu yana hayatını sessiz sürdüren usta oyuncu bu ayın ilk günü 70 yaşına girdi. Galiba onun sessizliğine biz de fazlasıyla ayak uydurduk.

"VEFASIZ OLMADIĞIMIZI GÖSTERELİM"

Mesut Yar dünkü yazısında tedavisine uzun süredir evinde sürdüren Işık için: Kenan Işık hâlâ uyanamadı ama, ağızlardaki Kenan Işık ismi giderek tükeniyor. Tam da belki şu an gözlerini açacakken onu bu biçimsiz unutkanlığımızla karşı karşıya bırakmayalım, vefasız olmadığımızı gösterelim, onun bir şeyler yapalım' demiş.

KİM KENAN IŞIK'I HATIRLAMAK İSTEMEZ?

Bu doğum günü ve 70. yaş tam da fırsatı olabilir aslında. Ekim bitmeden 'Kim Milyoner Olmak İster'de onun için hazırlanacak özel bir klip ya da onun geçmişteki sorularından oluşturulacak bir kolajla, ATV'nin sevilen dizi oyuncularının yarışacağı bir özel bölüm çekilebilir. Böylece Kenan Işık'ın tekrar ekranda olması sağlanabilir. Ne kadar da güzel olur. Kazanılacak ödül de yarışmayla özdeşleşmiş usta sunucu adına anlamlı bir adrese bağışlanabilir.

ARADIĞINIZ KİŞİYE ULAŞILAMIYOR

Yar'ın yazısını okuduktan sonra bir haber alabilirim umuduyla telefona sarıldım. Eşi Beril Hanım'ın usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmak konusunda hiç istekli olmadığını önceki deneyimlerden biliyoruz. Ben gene de şansımı denemek Kenan Işık'ın numarasını çevirdim. Belki yakınlarından birindedir 'açılır' ve 'yeni bilgiler' alabiliriz diye. Ama anladığım kadarıyla Işık'ın telefonu uzun süredir kapalı.

İYİ Kİ DOĞDUN 'BABA' KENAN IŞIK

Kenan Işık'ın ünlü şairlerden seçtiği şiirlerden oluşan kitabı 'Çöl'ün tanıtım döneminde yapmaya başladığımız ama onun o dönemki yoğunluğundan bir türlü tamamlanamayan röportajda, kitapta yer alan Can Yücel'in 'Ben En Çok Babamı Sevdim' şiirine atıfta bulunarak baba-oğul ilişkilerini sormuştum ona. Işık, babasını 11 yaşında kaybeden bir çocuk olarak yanıtlamıştı: Ben babasını erken kaybetmiş biri olarak bu ilişki için hariçten gazel okuyorum ama baba tarafından baktığımda yegâne gerçek kendinizden çok sevdiğiniz ve canınızı hiç düşünmeden verebileceğiniz bir varlık söz konusu. Deli Dumrul hikâyesinde olduğu gibi biri gelip canını alacağım sen mi, o mu dese hiç tereddütsüz 'ben derim' demişti.

Bu da 70 yaş anısına o günlerde hiç yayınlanmayan bu röportajdan ona ait 'yeni sözler' olsun. Ve hepimizin sessizliğini de bozmuş olsun. Uyandığınızda röportajı tamamlamak ümidi ile Kenan Abi.. İyi ki doğdunuz...