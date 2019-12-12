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Mahrem görüntüleri ortaya çıkan ünlü oyuncudan adliye önünde ilk sözler

Oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay'a uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Adliye önünde açıklama yapan Oktay "Bu benim namus davam, ilahi adalete güveniyorum" dedi.

MAGAZİN 12.12.2019, 14:32
Mahrem görüntüleri ortaya çıkan ünlü oyuncudan adliye önünde ilk sözler
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Oyuncu Berk Oktay'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Oktay'a uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın ilk duruşması görüldü. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Berk Oktay, sanık Merve Oktay ile tarafların avukatları katıldı. Duruşma çıkışı adliye önünde açıklama yapan oyuncu Oktay, "Bu olay benim namus davamdır. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Her şeyden önce ilahi adalete güveniyorum" dedi. "MAĞDUR SIFATINDA OLMAM GEREKİRKEN SANIK OLDUM" Duruşmada savunma yapan sanık Merve Oktay, "Söz konusu suça konu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekiyorken sanık sıfatı ile yer almam aklıma vicdanıma asla sığmamaktadır. İnstagram hesaplarına giriş yapılan gün ve saatlerde benim telefonumdan herhangi bir internet kullanımı olmadığı açıkça görülmektedir. Söz konusu Instagram hesaplarına Kocaeli, Trabzon, Yozgat, Yerköy, Gebze gibi farklı yerlerden giriş yapıldığı, bu hesaplar üzerinden en az beş kişiden oluşan bir ekipçe gerçekleştirilmiş olabileceği temin edilen kullanım dökümüyle açıkça ortaya koyulmuştur. Nişanlılığım ve evliliğim döneminde hiçbir zaman şöhret peşinde olmamış, magazinden uzak durmuş bir insan olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz" dedi.

SUÇUN GERİ BIRAKILMASINI KABUL ETMEDİ

Sanığın ardından söz alan avukatı Naim Karakaya, "Müvekkil bir siber terör mağdurudur. Kendisinin de ifade ettiği üzere suçun sanığı asla değildir" dedi. Hakim, sanık Merve Oktay'a hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kabul edip etmeyeceğine dair soru yöneltti. Sanık Oktay, suçsuz olduğunu bu yüzden hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını istemediğini ifade etti.

"TÜM TOPLUMA REZİL OLDUM"

Geçmişte Instagram hesabının çalındığını ifade eden müşteki Berk Oktay, "2017 yılının yaz ayında ben Merve hanım ile evliliğimizin yürümediğini ve boşanmak istediğimi söyledim. Bunun devamında ortak bir düşmanlık yaratılmak istendi. Kendi fotoğraflarını dahil yayınlamak üzere benim 19 senelik emeğimin çöpe atılması göze alınarak böyle bir paylaşımlar yapıldı. Bende dahi olmayan fotoğraflar paylaşıldı. Ricam üzerine siber şube ekipleri Merve hanımdan yazı almak istediler. Yazıyı da alkol teklif ederek vs. ile reddetti. Yazı verilmediği için hesap kapatılmadı. Ben tüm topluma rezil oldum. Ben suçu Merve hanımın işlediğine eminim. Tanığım olan Ahmet Akçam'ın dinlenmesini talep ediyorum. Davaya katılmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Berk Oktay'ın ardından söz alan avukatı Serdar Öktem, "Şikayetimiz devam etmektedir. Davaya katılma talebimiz vardır. Mahkeme, müşteki Berk Oktay ile avukatlarının davaya katılma taleplerini kabul etti. Hakim, dinlenmesi talep edilen tanıkların gelecek celse hazır bulunmasına hükmederek, duruşmayı 24 Mart 2020'ye erteledi.

"BU BENİM NAMUS DAVAMDIR"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklamalarda bulunan Berk Oktay, "Bu olay benim namus davamdır. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Her şeyden önce ilahi adalete güveniyorum" dedi.

"İNSAN ESKİ EŞİ HAKKINDA ŞÜPHELİ ŞAHIS OLARAK KONUŞMAK İSTER Mİ?"

Geçen yıl düşman başına bile gelmesini istemeyeceği bir olayın kendi başına geldiğini belirten Oktay, "Sessiz durarak polisin ve savcıların çalışmalarını takip ettim. Her vatandaş gibi savcılığa herhangi bir isim vermeden başıma bunlar geldi, suçluların bulunmasına yönelik dilekçe verdim. Polisin yoğun çalışmasıyla şüpheli şahıs yargılanıyor. İnsan eski eşi hakkında şüpheli şahıs olarak konuşmak ister mi? Bu davadan geri adım atmayacağımı herkes bilsin. Bu olay benim namus davamdır. Soyadımın ailemin şeref ve namus davasıdır" dedi.

"HER ŞEYDEN ÖNCE İLAHİ ADALETE GÜVENİYORUM"

Paylaşılan fotoğrafların kendisinde olmadığını ifade eden Oktay, "Herhangi bir hesabım hacklenmedi. Bir insan bir insanın mahrem fotoğraflarını 7 yıl boyunca neden harddiskinde tutar. Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Sonuna kadar gideceğim ki kimse kimseye böyle bir şey yapamasın. Devletin polisinin yapmış olduğu ve savcının yazdığı rapora inanıyorum ben. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Her şeyden önce ilahi adalete güveniyorum. Sadece işimle gündeme gelmek istiyorum" diye konuştu.

"ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAYACAK"

Oktay'ın ardından kısa bir açıklama yapan avukatı Serdar Öktem ise "Dosyadaki ifadelere göre raporlara göre bizce suçun sanık tarafından işlendiği nettir. Adaletin kestiği parmak acımayacak" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede IP bilgilerine göre Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerinin paylaşıldığı 13 hesabın girildiği hattın kullanıcılarının Merve Oktay'ın annesi Sibel Asım'a ait olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, Merve Oktay'ın annesine ait telefon hattını kullandığını kabul ettiği ancak suçlamaları kabul etmediği, kendisini suçtan kurtarmaya yönelik beyanda bulunduğu belirtildi. İddianamede, sanık Merve Oktay'ın "Özel hayata ilişin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

#Mahrem görüntüler #ünlü oyuncu #berk oktay #Merve Oktay
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