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Mahmut Tuncer'in kızı, denizin dibinden tomarla para çıkarmış

Mahmut Tuncer'in güzeller güzeli kızı Gizem, verdiği röportajda babasıyla bir gün denizin dibine daldıklarını ve tomarla para bulduklarını söyledi

Mahmut Tuncer'in kızı, denizin dibinden tomarla para çıkarmış

Mahmut Tuncer'in güzeller güzeli kızı Gizem, verdiği röportajda babasıyla bir gün denizin dibine daldıklarını ve tomarla para bulduklarını söyledi

09 Kasım 2017 Perşembe 11:03
Mahmut Tuncer'in kızı, denizin dibinden tomarla para çıkarmış
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MAHMUT Tuncer'in kızı Gizem Tuncer verdiği bir röportajda şaşırtan bir açıklamada bulundu. Denizde para bulduğunu ifade eden Gizem Tuncer'in hikayesinhi duyan "Allah herkese böyle şans versin." dedi.

"PARAYI BAĞIŞLADIK"

"Para ile ilgili ilginç bir hikayeniz var mı?" sorusunu Gizem Tuncer şöyle cevap verdi: "Küçükken babamla denize dalmıştım, denizin dibinde tomarla sterlin bulduk. Aylarca sahibini aradık, çıkmadı. Babam 'Haram para, kullanamayız' dedi. Bir kuruma bağışladık."

Gizem Tuncer güzelliği ile dikkat çekiyor;

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Mahmut TuncerMagazin
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