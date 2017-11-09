Mahmut Tuncer'in kızı, denizin dibinden tomarla para çıkarmış

MAHMUT Tuncer'in kızı Gizem Tuncer verdiği bir röportajda şaşırtan bir açıklamada bulundu. Denizde para bulduğunu ifade eden Gizem Tuncer'in hikayesinhi duyan "Allah herkese böyle şans versin." dedi.
"PARAYI BAĞIŞLADIK"
"Para ile ilgili ilginç bir hikayeniz var mı?" sorusunu Gizem Tuncer şöyle cevap verdi: "Küçükken babamla denize dalmıştım, denizin dibinde tomarla sterlin bulduk. Aylarca sahibini aradık, çıkmadı. Babam 'Haram para, kullanamayız' dedi. Bir kuruma bağışladık."
Gizem Tuncer güzelliği ile dikkat çekiyor;
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