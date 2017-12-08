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Mahkemeden Nihat Doğan'a şok! Zorla getirme kararı

Bir televizyon kanalında yayınlanan programda "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında yapılan yorumlarda "iftira" ve "hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla programın sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 sanığın 8 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı

Mahkemeden Nihat Doğan'a şok! Zorla getirme kararı

Bir televizyon kanalında yayınlanan programda "Kurtlar Vadisi" dizisi hakkında yapılan yorumlarda "iftira" ve "hakaret" suçunu işledikleri iddiasıyla programın sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 sanığın 8 yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı

08 Aralık 2017 Cuma 13:14
Mahkemeden Nihat Doğan'a şok! Zorla getirme kararı
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ANADOLU 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, şikayetçi oyuncu  Necati Şaşmaz ile avukatı katıldı. Duruşmaya katılmayan sanıklar Nihat Doğan,  Ömür Varol, Gülşah Saraoğlu, Bircan İpek ve Cihad Zembat ile şikayetçi Pana Filmi  avukatları temsil etti.
Duruşmada beyanda bulunan müşteki Necati Şaşmaz, şikayetçi olduğunu  belirterek, "Ben iftira ve hakarete uğradım. Davaya müdahil olarak katılmak  istiyorum. Suçtan kaynaklı maddi zararım vardır. Dizinin yayın yapamayacağı  şeklinde iftira atıldıktan sonra görüştüğümüz kanallardaki insanların etkilenmesi  ve o dönemde yaşla, kuru ayrılamadığı için hangi durumda olduğumuz şüphesi  oluştu. Dizimizin yayın döneminde sorunlar oluştu. Avukatım aracılığıyla tazminat  davası açtık." diye konuştu.
 
Şaşmaz'ın avukatı Hüseyin Ersan Alioğlu, şikayetlerinin devam ettiğini  belirterek, "300 bin liralık tazminat davası açtık. Usulüne uygun davetiyeye  rağmen gelmeyen sanıklar hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep  ediyoruz." dedi.
 
Pana Film'in avukatı Ergün Sarıtaş da şirket olarak maddi ve manevi  zararlarının olduğunu anlatarak, "Burada en büyük zarar, Kurtlar Vadisi'ne  verilmiştir. Kanallarla görüşmelerde bazı sıkıntılar yaşanmış. Şirketin çektiği  Kurtlar Vadisi Vatan filminin izlenme oranı öncekilere göre daha az olup, buna  sanıkların sebebiyet verdiğini düşünmekteyiz. Bu da şirketin maddi zararını  ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
 
Sanıkların avukatı Serap Berkyürek ise müvekkillerinin Avrupa  Yakası'nda ikamet ettiklerini ve televizyon çekimleri nedeniyle duruşmaya  katılamadıklarını kaydederek, mahkemenin takdir etmesi halinde ifadelerinin  Çağlayan Adliyesi'nde alınmasını istedi.
 
Mahkeme, sanıkların Çağlayan Adliyesi'nde talimatla dinlenmeleri  talebini, büyükşehir sınırları içinde talimat yazılamayacağı gerekçesiyle  reddetti.
 
Sanıkların davetiyeye rağmen duruşmaya katılmadıklarından açık  adreslerinin tespiti yapılarak yargı çerçevesi dahilinde ise zorla getirilmeleri  için müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi  amacıyla duruşmayı erteledi.
 
İddianameden
 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca  hazırlanan iddianamede, müştekiler Necati Şaşmaz ve Mehmet Canpolat'ın, uzun  yıllar televizyonda gösterimi yapılan "Kurtlar Vadisi Pusu" adli dizinin  yapımcısı olan Pana Film unvanlı şirketin ortağı olduğu hatırlatılıyor.
 
İddianamede, müştekilerin, Beyaz TV'deki "Söylemezsem Olmaz" adlı  programda, yapımcılığını üstlendikleri dizinin yaklaşık 4 yıl önce yayımlanan  159. bölümündeki bazı sahnelerin uydurma görüntülerle bağdaştırılıp Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suç teşkil eden eylemler yapılacağına dair tehdit  şeklinde yorumlandığı, yine ileride kullanmak üzere 2016 yılı Mayıs ayında patent  başvurusunu yaptıkları "Kurtlar Vadisi Darbe" isminden FETÖ adlı terör örgütü  tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar  oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaparak kendilerine hakaret edildiğini ve  iftira atıldığını belirttikleri aktarılıyor.
 
Şaşmaz ve Canpolat'ın, söz konusu programda konuşan kişilerin bizzat  isimlerini kullanarak kişilik haklarına saldırdıklarını belirterek, kendilerinin  dizinin birçok bölümünde FETÖ'nün eylemlerini halka anlattıklarını, iddiaların  asılsız olduğunu, sorumlu tüm kişilerden şikayetçi olduklarını söylemeleri  üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede, ilgili televizyon kanalı  yönetimiyle yapılan yazılı görüşmede, eylem tarihinde programın sanıklar Nihat  Doğan, Ömür Varol, Gülşah Saraçoğlu ve Bircan İpek tarafından sunulduğu, Cihad  Zembat'ın ise yayının sorumlusu olduğunun belirtildiği kaydediliyor.
 
İddianamede, sanıkların üzerilerine atılı "hakaret" ve "iftira"  suçlarını işledikleri gerekçesiyle 1 yıl 9 ay 15'er günden 8 yıl dörder aya kadar  hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat Doğanömür VarolMahkeme
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