Mahkeme kararını verdi: Şeyma Şubaşı davayı kaybetti

ŞEYMA Subaşı'nın yeni moda projesinin çalıntı olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Safiye Nur Şimşek, projenin daha önce kendileri tarafından yapıldığını ve bu fikrin izinsiz şekilde çalındığını belirterek yasal yollara başvuracağını söylemişti. Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Şeyma Subaşı'nın geçen sene tanıttığı 'is it ok" isimli çevrimiçi moda danışmanlığı uygulamasının, halihazırda kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek, Subaşı'na fikir hırsızlığı suçlamasıyla dava açan Safiye Nur Şimşek, davayı kazandığını duyurdu. Modacı, Subaşı'na açtığı fikir hırsızlığı davasını kazandığını sosyal medya hesabından açıkladı. Şimşek, sosyal medya hesabından, ''Etiketleyemedim kendisini malum beni engellediği için. Yoksa güzel haberi bizzat ben vermek isterdim'' dedi. Şimşek, ''Yalvarırım, davanız mı vardı davanız neydi gibi mesajlar atmayın. Davam için google'layın E sonucunu da uzunca videoda anlattığımı düşünüyorum'' dedi.

Ne olmuştu?

Şeyma Subaşı, takipçilerine nasıl giyinmesi gerektiği hakkında fikirler vereceği yeni bir proje yapacağını duyurmuştu. Subaşı'nın bu projesinin çalıntı olduğu iddia edilmişti. Şeyma Subaşı'nın yapacağını duyurduğu projenin daha önce kendileri tarafından yapıldığını ve bu fikrin izinsizce alındığını duyuran moda sayfası kurucusu Safiye Nur Şimşek, yasal yollara başvuracağını açıklamıştı. Yapmış olduğu açıklamalar sonrası Şeyma Subaşı'nın kendisini Instagram'dan engellediğini söyleyen Şimşek, "Verdiği röportajda projesiyle ilgili detayları okudum. Yapacağını duyurduğu yeni projenin bizim daha önce yaptığımız bir çalışma olduğunu gördüm. Sayfasına girdim. Ancak beni engellemişti. Şeyma Subaşı'nı dava edeceğim" demişti.