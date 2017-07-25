Magazincilere yakalanmamak için kardeşini siper etti!

SON olarak dört yıl önce ‘Fatih' dizisinde oynayan Gamze Özçelik, eskisi gibi bikinili görüntü vermiyor. İki yıldır sürekli Afrika'ya giderek çocukları ziyaret eden ve sosyal sorumluluk projelerine katılan oyuncu, önceki gün Akyarlar Asbant Beach'te kız kardeşi ve babasıyla görüntülendi.

Nisan ayında Instagram sayfasında türbanlı fotoğrafını da paylaşan Özçelik, sıcak havaya rağmen bacaklarını da kapatarak güneşlenmeye çalıştı.

Babası Talat Özçelik, denize girerken, kız kardeşi Meltem ise arkasına geçerek Özçelik'i kimsenin görmemesi için hasırla kapatmaya çalıştı.

Çıkışta gazetecileri karşısında gören oyuncu, ayrıldığı eşi Uğur Pektaş'la yeniden evleneceği sorularını yanıtsız bırakırken, “Çekmeyin, görünmek istemiyorum” diyerek tepki gösterdi. Daha önce, giydiği bikinilerle birçok kez haber olan Özçelik'in bu değişimi dikkat çekti.



