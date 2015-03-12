Maç öncesi moral depoladılar

hizmet kalitesi, gerekse içten misafirperverliğiyle Alanya ’da ‘künefe’ denildiğinde akla ilk gelen mekanlardan olan Keyf-i Künefe geçtiğimiz akşam ALBİMO Alanyaspor oyuncularını ağırladı. Keyf-i Künefe sahibi Müslüm Konar, yemek sonrası künefe keyfi yapan futbolcularla yakından ilgilendi. Giresunspor maçı öncesi moral depolayan oyuncular, işletme sahibi Konar’a nazik daveti için teşekkür etti. Keyifli an, Portakal objektiflerine verilen pozlarla ölümsüzleştirildi.

GEREK hizmet kalitesi, gerekse içten misafirperverliğiyle Alanya ’da ‘künefe’ denildiğinde akla ilk gelen mekanlardan olan Keyf-i Künefe geçtiğimiz akşam ALBİMO Alanyaspor oyuncularını ağırladı. Keyf-i Künefe sahibi Müslüm Konar, yemek sonrası künefe keyfi yapan futbolcularla yakından ilgilendi. Giresunspor maçı öncesi moral depolayan oyuncular, işletme sahibi Konar’a nazik daveti için teşekkür etti. Keyifli an, Portakal objektiflerine verilen pozlarla ölümsüzleştirildi.

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