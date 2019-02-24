Mabel Matiz babasına böyle veda etti

Önceki gün babasını kaybeden sanatçı Mabel Matiz, yürekleri dağlayan bir paylaşımda bulundu. Matiz, babasıyla birlikte olan fotoğrafına "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni." notunu düştü.

Mabel Matiz babasına böyle veda etti
banner404

ASIL adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz'in, Kıbrıs Gazisi babaAli Karaca önceki gün Mersin-Erdemli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Askeri törenle dün toprağa verilen Ali Karaca'nın cenazesinde Mabel Matiz ve kardeşi Selim Karaca çok üzgündü.

''HEP SENİ BEKLEDİM''
Mabel Matiz, babasının ölümünün ardından Twitter'da duygu dolu bir mesaj yayınlayarak babasına veda etti. Matiz mesajında "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi’ diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca’yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok.'' sözlerine yer verdi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Vergi ve prim affında son 5 gün!
Vergi ve prim affında son 5 gün!
  1. EKONOMİ

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472