Mabel Matiz babasına böyle veda etti

ASIL adı Fatih Karaca olan Mabel Matiz'in, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca önceki gün Mersin-Erdemli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Askeri törenle dün toprağa verilen Ali Karaca'nın cenazesinde Mabel Matiz ve kardeşi Selim Karaca çok üzgündü.

''HEP SENİ BEKLEDİM''

Mabel Matiz, babasının ölümünün ardından Twitter'da duygu dolu bir mesaj yayınlayarak babasına veda etti. Matiz mesajında "Hep seni bekledim. Hep senin özleminle yaşadım. Hep çok sevdim seni. Çok. Şöyle ağız dolusu bi’ diyemedim ya. Aşkolsun. Tanıdığım en çalışkan, en dürüst, en yardımsever, en ağırbaşlı, en takıntılı, en sinirli, en komik ve en orijinal adam; canım babacığım Gazi Ali Karaca’yı kaybettik. Çok zormuş. Hem de çok.'' sözlerine yer verdi.