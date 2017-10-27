Los Angeles'ta Tuba Büyüküstün rüzgarı esti

LOS Angeles'ta düzenlenen Uluslararası Asian World Film Festivali önceki gün başladı. Tuba Büyüküstün de bu festivalde jüri üyeliği yapan ilk Türk olarak açılış gecesinde yerini aldı.
Amerika'nın Los Angeles şehrinde düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali, önceki gün görkemli bir törenle başladı. Culver City'de gerçekleşen ve 2 Kasım'a kadar devam edecek festivalin jürisine bu yıl Türkiye'den de bir isim katıldı.
JÜRİDE YER ALAN İLK TÜRK OYUNCU OLDU
Tuba Büyüküstün, jüride yer alan ilk Türk oyuncu olarak törende boy gösterdi. Ünlü oyuncu jüride Lisa Lu, Sergei Bodrov, Cade Carradine, Thomas Lim, Michael Nouri, Ha Phuong Chu Tran gibi önemli ile birlikte oy kullanacak.
AÇILIŞ "AYLA" FİLMİYLE YAPILDI
Türkiye'nin bu yılki Oscar adayı "Ayla" filmi ile açılışı yapılan Uluslararası Asya Film Festivali, George Takei'nin "Allegiance" adlı filmiyle noktalanacak.
İşte Festivalden kareler;
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