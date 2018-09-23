'Loris'le buluştuk'

BEŞİKTAŞ'IN yeni kalecisi Loris Karius'un kendisine Instagram mesaj gönderdiği haberleriyle gündeme gelen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, YouTube'da bir kanala konuşarak Loris'le tanıştıklarını ve buluştuklarını anlattı. İşte Merve Taşkın'ın açıklamaları: "O gün Beşiktaş'ın maçı vardı ve yenildi. Bende 'Moralim anca Loris'le konuşursam düzelir' diye bir tweet attım. Her şey attığım bir tweetle başladı, daha sonra 1-2 saat içinde sosyal medya üzerinden konuşmaya başladık. İlk önce güvenemedi galiba ve daha güvenilir yer olan Snapchat'ten konuşmak istedi. Çok zaman kaybetmeden numarasını verdi ve whatsapp üzerinden konuşmaya başladık. İlerleyen günlerde de buluştuk. Görüştüğümüzde sürekli yakın olduğu kadının sevgilisi olup olmadığını sordum, o da bana 'yok' dedi. Fakat ikimizin yakınlaşması magazin medyasında büyük yankı uyandırınca tahmin ettiğim gibi oldu ve o sürekli adı geçen kadınla birbirlerini sosyal medyadan silmişler."