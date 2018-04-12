Liseliyi canlandırırken hamile kalmıştı! İşte bebeğiyle ilk fotoğrafı

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan genç oyuncu, bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

1,3 milyondan fazla takipçisi olan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

" KIRGIN Çicekler" dizisinde ' Songül ' karakteriyle ünlenen Gökçe Akyıldı z, geçtiğimiz ay erken doğum yapmıştı. Güzel oyuncu dün oğlu Ömer ile bir karesini "cennet kokulu oğlum" notu ile paylaştı.

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