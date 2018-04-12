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Liseliyi canlandırırken hamile kalmıştı! İşte bebeğiyle ilk fotoğrafı

'Kırgın Çiçekler' dizisinde 'Songül' karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız, oğlunun fotoğrafını paylaştı

Liseliyi canlandırırken hamile kalmıştı! İşte bebeğiyle ilk fotoğrafı

'Kırgın Çiçekler' dizisinde 'Songül' karakterine hayat veren Gökçe Akyıldız, oğlunun fotoğrafını paylaştı

12 Nisan 2018 Perşembe 15:18
Liseliyi canlandırırken hamile kalmıştı! İşte bebeğiyle ilk fotoğrafı
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"KIRGIN Çicekler" dizisinde 'Songül' karakteriyle ünlenen Gökçe Akyıldız, geçtiğimiz ay erken doğum yapmıştı. Güzel oyuncu dün oğlu Ömer ile bir karesini "cennet kokulu oğlum" notu ile paylaştı.

BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI

1,3 milyondan fazla takipçisi olan genç oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

TEMMUZ AYINDA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında Mustafa Özyurt ile nikah masasına oturan genç oyuncu, bir erkek bebek dünyaya getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Kırgın ÇiçeklerSongülGökçe Akyıldı
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