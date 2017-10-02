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Lise aşkını gören "ergenlik nelere kadir" diyor

Neslihan Atagül'ün lisedeki sevgilisi ünlü oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski sevgili Atagül için, "Şöhret olunca babasını bile unuttu." dedi

Lise aşkını gören "ergenlik nelere kadir" diyor

Neslihan Atagül'ün lisedeki sevgilisi ünlü oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski sevgili Atagül için, "Şöhret olunca babasını bile unuttu." dedi

02 Ekim 2017 Pazartesi 18:35
Lise aşkını gören "ergenlik nelere kadir" diyor
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ÜNLÜ televizyoncu  Erol Köse  Instagram hesabından  Neslihan Atagül'ün lise dönemindeki fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Atagül'ün lisedeki sevgilisi de vardı.

"BABASI KAHRINDAN ÖLDÜ"

Erol Köse'nin iddiasına göre  Neslihan Atagül'ün lisedeki aşkı, "Şöhret olunca hepimizi unuttu. Gariban babasını hasta yatağında bırakıp gitti. Babası kahrından öldü, bizi de unuttu." ifadelerinde bulundu.

İşte  Neslihan Atagül'ün lisedeki sevgilisi:

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Anahtar Kelimeler:
Neslihan AtagülİnstagramErol Köse
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