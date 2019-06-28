Linnes çifti Alanya'dan vazgeçmiyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın savunma oyuncularından olan Martin Linnes ve eşi Elisabeth Haugen, arkadaşları ile birlikte kalabalık bir Alanya tatili yapıyor.

Linnes çifti Alanya'dan vazgeçmiyor
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SPOR Toto Süper Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon olan Galatasaray'ın Norveçli savunma oyuncusu Martin Linnes, eşi Elisabeth Haugen ve dostları ile birlikte Alanya tatilinde. Eşinin Alanya'yı çok sevmesinden ve genç kız dönemlerinde bir çok kez gelmesinden dolayı Alanya'yı tercih eden Martin Linnes, bu kez kalabalık bir arkadaş grubu ile Alanya'da tatil yapıyor. Eşinin çok sevdiği, Alanyalı turizmci Mehmet Kahya'nın sahibi olduğu Villa Sun Flower Apart & Suit Otel'de tatil yapan Linnes çifti ve arkadaşları, önceki gün özel bir yatla mavi tur yaptılar. O mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan Martin Linnes ve Elisabeth Haugen keyifli halleri görülmeye değerdi.


 


 

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